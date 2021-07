Ararat Erywań - Śląsk Wrocław. Upał, wysokość i murawa - Śląsk Wrocław nastawia się na ciężki bój

Ararat Erywań - Śląsk Wrocław

Nie bez problemów piłkarze Śląska Wrocław dotarli do Giumri. Wprawdzie trener Jacek Magiera może już liczyć na Konrada Poprawę, Łukasza Bejgera i Diogo Verdascę, ale z powodów proceduralnych (problemy z wizą) wypadł Lubambo Musonda. Na liście piłkarzy zgłoszonych do II rudny nie ma także Kacpra Radkowskiego.

We wtorek pojawiały się sprzeczne informacje co do występu Bejgera. Ostatecznie obrońca poleciał do Erywania, a w środę rano PZPN zatwierdził go do gry i teoretycznie może wyjść na boisko. Sęk w tym, że przez 1,5 miesiąca zmagał się z urazem kolana i praktycznie nie grał w sparingach. Zgłoszony został także Szymon Krocz, lecz został w Polsce i zagrał w sparingu rezerw z drugą drużyną Górnika Zabrze (Śląsk wygrał aż 9:0).

Uwagę zwraca brak pozyskanego po pierwszym meczu z Paide Linnameeskond Caye Quintany. Hiszpan, który miał zastąpić swojego rodaka Erika Expósito, najwyraźniej nie jest optymalnie przygotowany, choć we wspomnianym meczu kontrolnym z Górnikiem II Zabrze ustrzelił hat-tricka. Na jego niekorzyść może działać też fakt, że trener Jacek Magiera preferuje ustawienie z jednym napastnikiem, a przenosiny Expósito do AEK-u Ateny upadły, gdyż Grecy zakontraktowali innego snajpera.