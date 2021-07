Ararat Erywań - Śląsk. Magiera: Cel to grać co trzy dni aż do grudnia (KONFERNECJA: Magiera, Janasik 21.07.2021)

Ararat - Śląsk Wrocław, 22.07.2021, godz. 15

W czwartek Śląsk Wrocław zagra na wyjeździe z Araratem Erywań w meczu II rundy kwalifikacji Ligi Konferencji UEFA. Trener Jacek Magiera przyznał, że bardzo ważna była logistyka w wyprawie do Armenii. - Wiedzieliśmy, że musimy zadbać o każdy detal. Przyjechaliśmy we wtorek, żeby ta podróż nie miała wpływu na naszą formę. Warunki są takie, jakie są. Nie zwalnia nas to z obowiązku dobrego przygotowania. Naszym celem jest awans. Zrobimy wszystko, aby ten awans uzyskać - stwierdził szkoleniowiec WKS-u.

- Analizowaliśmy rywali. Wiemy jak grają, czego możemy się spodziewać. Znamy ich mocne i słabe strony, ale nie będziemy o tym głośno mówić. Jesteśmy przygotowani, zdeterminowani, żeby wygrać - stwierdził natomiast Patryk Janasik, który strzelił jedną z bramek w rewanżowym meczu z Paide. - Jest to dla mnie fajny czas. Zadebiutowałem w europejskich pucharach, strzeliłem bramkę. Ważniejsze jest jednak to, że zespół robi postępy - dodał wrocławski obrońca.