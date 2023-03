Antoniów to perła Karkonoszy i jedna z najpiękniejszych wsi w Polsce. O Bożej Górze wciąż słyszeli nieliczni, choć widoki tu zapierają dech

We wsi nie ma ani jednego sklepu, ale właściciele Apartamentu u Gołębiowskich własnoręcznie wypiekają chleb. Z usług korzystają często turyści, którzy przyjeżdżają do Antoniowa zachęceni warsztatami jogi, które odbywają się w Białym Domu. W Antoniowie mieszkają również państwo Chlebowscy, którzy od ponad trzech dekad tworzą unikalne witraże.

- Od początku przyjęliśmy formułę pracowni autorskiej. Wszystkie prace powstają na zamówienie, do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Projektujemy i tworzymy witraże, lampy, obiekty oświetleniowe i mozaiki szklane. Osobnym, znaczącym rozdziałem są renowacje. Pracownia posiada uprawnienia do pracy przy zabytkowych witrażach- i jak zaznacza pani Beata każde zamówienie to kolejne wyzwanie. - Podejmujemy każdy powierzony temat. Oczywiście jego interpretacja, sposób w jaki zamienimy go w witraż jest już wyłącznie pracą z wyobraźnią. Antoniów, Góry Izerskie, przyroda, cisza, pory roku, to wszystko z czym na co dzień tutaj żyjemy sprzyja przemyśleniom i nieograniczonej wyobraźni. - opowiadała Beata Chlebowska w rozmowie z Pauliną Gadomską.