Andrzej Padewski: Ja stchórzyłem? Niczego się nie boję [WYWIAD]

Marek Koźmiński przegrał już wybory na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej?

ANDRZEJ PADEWSKI: W polskiej piłce to tak nie działa. Nie bez powodu mówi się, że ostatnia noc jest najważniejsza. Rozmowy będą toczyć się do samego końca. Mam nadzieję, iż wszystko rozstrzygnie w normalny, pokojowy sposób. Obóz Cezarego Kuleszy wytwarza presję, że wszystkie szable są już policzone, a tak nie jest. Przewaga nie jest tak druzgocąca – to widać nawet po rekomendacjach kandydatów.

Cezary Kulesza miał 39 rekomendacji. A Marek Koźmiński?

26.

Uporządkujmy to. Zdaniem niektórych głosy w ekstraklasie rozkładają się obecnie 17 do 1 dla Kuleszy.

To jest nieprawda. Według mojej oceny część ludzi czeka do ostatniej chwili z decyzją. Dziś to jest gra, wyborcze przedbiegi, ocenianie przeciwnika. Jak pracuje jego sztab? Stwarzanie przekonania, że nie ma sensu już pracować, bo już wygraliśmy. To widać też po związkach wojewódzkich – jest 10-6, ale dwa się jeszcze wahają. Do końca to będzie wyborcza gra. Cyfry, które teraz padają, są nieprawdziwe.