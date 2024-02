Andrzej Jaroch odwołany z funkcji przewodniczącego sejmiku! Jest już wybrany jego następca. Koalicja PiS z Bezpartyjnymi pękła?

- To najdłuższa kadencja, a jej ciągłość i znakomite efekty skłaniają mnie do stwierdzenia, że mimo niespotykanych stanów zagrożenia w całym 25 leciu, to jest kadencja niezwykłej efektywności. Obaliliśmy pewne mity. Pierwszy mit, to mit niezwyciężonego matecznika Platformy. My wygraliśmy wtedy wybory. Kolejny mit o braku zdolności koalicyjnej. Zawarliśmy w sprawny sposób umowę koalicyjną. Tu jest pełen sukces. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Nie wybraliśmy walki i sporu, ale współpracę - skomentował Andrzej Jaroch po głosowaniu.