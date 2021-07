Ameryka już nas nie kocha. A żyć dalej jakoś przecież trzeba...

W rozmowie z dziennikarzem naszej gazety amerykanista Zbigniew Lewicki tłumaczył, że jako kraj nie ucierpimy, bo tak czy owak rosyjski gaz do nas popłynie - jak nie przez Białoruś to z Niemiec. Jednocześnie przyznaje, że dla USA staliśmy się krajem mniej ważnym, bo teraz w Europie kluczowe znaczenie mają dla nich Niemcy. To wszystko prawda, ale warto tę prawdę wyrazić bardziej brutalnie, żebyśmy do końca pozbyli się złudzeń.

Najpierw przypomnijmy, po co Niemcom jest potrzebny Nord Stream 2. Gaz ma dla nich strategiczne znaczenie, bo odchodzą w energetyce od atomu i węgla. Zaś Rosjanie sprzedają najtańszy gaz i mają go dużo. Niemiecka gospodarka potrzebuje go jak tlenu. Ale to nie wszystko. To, co się teraz dzieje w polityce międzynarodowej, zapowiada wielkie zmiany.

Polski spec od geopolityki, Jacek Bartosiak, przekonująco dowodzi, że Chiny rzuciły wyzwanie Ameryce i chcą być nowym hegemonem świata. USA wciąż czują się potęgą, ale w tej wielkiej rozgrywce muszą szukać sojuszników. To dlatego Biden dogaduje się z Niemcami (najważniejszymi w Unii), a także z Rosją. Co oczywiście nie oznacza, że z dnia na dzień Polska zostanie sprzedana Kremlowi. Polityka międzynarodowa to są szachy, a nie walenie cepem.