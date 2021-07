Alicja Tchórz: Słomiński nie ma honoru, żeby wziąć to wszystko na klatę [ROZMOWA]

Co dzisiaj czujesz?

Emocje się nie zmieniają. Mam wrażenie, że najgorsze jeszcze przed nami, kiedy zasiądziemy przed telewizorami i będziemy oglądać zmagania naszych kolegów. Świadomość tego, że nie będziemy mogli dołożyć do tego swojej cegiełki w basenie… Już teraz, kiedy widzę relacje naszych sportowców w mediach społecznościowych, to serce mnie ściska, że nie mogę być z nimi. Chyba do końca jeszcze nie zdajemy sobie sprawy z tego wszystkiego. Mam nadzieję, że uda nam się pozbierać i jakoś dojść do siebie. W tej chwili nie jest z nami dobrze.

Jak skomentujesz komunikat prezesa Pawła Słomińskiego?

Jestem naprawdę pod wrażeniem, że ten pan próbuje jeszcze się wybielić. Nie ma honoru, żeby wziąć to wszystko na klatę. Wina jest jednoznaczna – źle zinterpretowano przepisy, nie reagowano na sugestie mailowe FINA (Międzynarodowa Federacja Pływacka – przyp. JG), że przekraczamy limity zgłoszonych. Jak można tłumaczyć się tym, że udało się zorganizować turniej piłki wodnej dla chłopców?!