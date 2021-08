ALBA Cup IV Memoriał Adama Wójcika: Śląsk rozpoczął od pewnego triumfu!

ALBA Cup IV Memoriał Adama Wójcika rozpoczął się od zwycięstwa Kyiv-Basket nad Eneą Zastal BC Zielona Góra. W pierwszej połowie wydawało się, że będzie to bardzo wyrównane spotkanie, jednak po znacznie lepszej grze w drugiej części ukraiński zespół był zdecydowanie lepszy od wicemistrzów Polski, pokonując ich ostatecznie 95:78.

Zanim do rywalizacji wkroczyli gospodarze, czyli koszykarze Śląska, kibice zgromadzeni na trybunach Hali Orbita zobaczyli pokaz w wykonaniu Cheerleaders Wrocław oraz prezentację wszystkich zespołów uczestniczących w turnieju. Pierwszą okazję do przywitania się z fanami WKS-u miał natomiast nowy trener „Trójkolorowych”, Petar Mijović. – To nie będzie krótki wyścig, lecz maraton. Wierzę jednak, że na koniec sezonu będziemy mogli powiedzieć, że były to dla nas udane rozgrywki – powiedział pochodzący z Czarnogóry szkoleniowiec.

W pierwszych akcjach starcia Śląska z Opavą mocno szwankowała skuteczność obu zespołów. Po pięciu minutach tablica świetlna wskazywała wynik 7:7. Z wrocławską publicznością „trójką” przywitał się Justin Bibbs, a chwilę później Ivan Ramljak rozgrzał widownię w Hali Orbita efektownym wsadem. Warto odnotować, że pierwszy punkt w obecności sympatyków WKS-u zapisał na swoim koncie Cyril Langevine. W pierwszej kwarcie najjaśniejszym punktem WKS-u był Łukasz Kolenda. To głównie dzięki jego celnym rzutom za trzy oraz pracy całego zespołu w defensywie Śląsk prowadził 23:15.