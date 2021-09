Akcja Sprzątania Świata. Gdzie i o której godzinie można się dołączyć do akcji we Wrocławiu? [SPRAWDŹ]

"Myślę, więc nie śmiecę" - to hasło 28. Akcji Sprzątania Świata. W trzeci tydzień września cały świat mobilizuje się, aby wspólnie zadbać o naszą planetę.



To też uświadamianie o zagrożeniach, jakie płyną z zaśmiecania Ziemi. A odpadów jest coraz więcej...



W ramach Akcji Sprzątania Świata w kilku miejscach we Wrocławiu zorganizowane zostały wydarzenia, gdzie możemy wspólnie - ze znajomymi i sąsiadami - posprzątać najbliższą okolicę. W wielu z nich organizatorzy przewidzieli także inne atrakcje oraz upominki.



