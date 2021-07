Agata Ozdoba-Błach: Jestem trochę krnąbrna, czasem się kłócimy, ale zadania męża wykonuję

Normalnie kwalifikacje olimpijskie trwają dwa lata, ale przez pandemię cały proces się wydłużył. W sumie były zatem trzy lata walki na turniejach na całym świecie. To, że cała impreza przesunęła się o rok, ma swoje dobre i złe strony. Więcej czasu miały młode zawodniczki, które odważnie atakowały światową czołówkę i starały się do niej dołączyć. Z drugiej strony judoczkę AZS-u AWF-u Wrocław dopadła kontuzja pachwiny. Był czas, żeby się z nią uporać.

Tego czasu zabrakło w 2016 roku. - Na dziewięć miesięcy przed igrzyskami w Rio de Janeiro zerwałam więzadła krzyżowe. Kwalifikacje trwały już wówczas rok. Przyjęłam to na klatę. Wcześniej taką samą kontuzję miałam w drugim kolanie, dlatego wiedziałam, że operacja będzie konieczna i z nią nie zwlekałam - opowiada. Po zabiegu rehabilitacja przebiegała bardzo sprawnie. Po kilku tygodniach Ozdoba-Błach odrzuciła już kule i wydawało się, że szybko wróci do startów. Niestety - nagle nastąpił regres. - Noga nie chciała się do końca wyprostować. Przyznam, że siedziałam wtedy dwa tygodnie w domu i płakałam - wspomina. Lekarze pozwolili jej na pierwszą walkę po sześciu miesiącach. Zazwyczaj powrót do dyspozycji w przypadku takiego urazu to od dziewięciu miesięcy do roku. W kwietniu 2016 roku pojawiła się na mistrzostwach Europy. Przegrała tam już pierwszą walkę. Co prawda Polki w rywalizacji drużynowej wywalczyły złoto, ale wrocławska judoczka nie miała w tym wielkiego udziału. Potem pojechała jeszcze na dwa turnieje kwalifikacyjne, ale było już za późno, żeby dostać się na igrzyska do Brazylii. Bolało o tyle mocno, że przed kontuzją szansa na to, że zadebiutuje na igrzyskach była bardzo realna. Koniec końców do Rio poleciała w roli... sparingpartnerki naszej kadry.