Afera na kolei. Próbowano unieważnić przetarg na blisko 3 mld złotych

Do Sądu Okręgowego we Wrocławiu wpłynął akt oskarżenia w sprawie przetargu ogłoszonego przez PKP PLK S.A na budowę nowoczesnego system łączności cyfrowej na liniach kolejowych PKP PLK (ERTMS/GSM-R) o wartości 2 mld 789 mln złotych.

Prokuratura oskarżyła 10 pracowników Instytutu Łączności we Wrocławiu oraz pracowników i osoby współpracujące z konsorcjum, które uczestniczyło w konkursie, ale go nie wygrało, o to, że sporządzili nierzetelne naukowo opracowania dotyczące jednej z konkurencyjnych ofert złożonych w tym przetargu.

Opracowaniu miano nadać pozory opinii technicznych sporządzonych przez Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu, a które - jak informuje prokuratura - jednocześnie zawierały błędy merytoryczne, a także nierzetelne, nieuzasadnione naukowo tezy. Opiniami tymi posłużono się w postępowaniu odwoławczym od rozstrzygnięcia PKP PLK SA. w Krajowej Izbie Odwoławczej. W ten sposób starano się unieważnić przetarg. Tego celu oskarżeni nie osiągnęli, ponieważ ich odwołanie zostało oddalone.