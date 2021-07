A gdyby tak przeprogramować się na sukces? Zaproszenie do Klubu WORK SMART NOT HARD

Ważne jednak, czy zdajesz sobie sprawę z wymówek oraz co z tym robisz dalej: czy stale i bez namysłu do nich wracasz i pozwalasz, aby one decydowały o Tobie, czy chwytasz refleksje i idziesz dalej w nowym wydaniu?

Kontrola własnego umysłu, uporanie się z wymówkozą, rozpisanie celów i działanie z konkretnym narzędziem pozwoli Ci przeprogramować się na sukces.

A kiedy dołożysz do tego jeszcze samodyscyplinę i pracę nad własnym mentalnym nastawieniem, ciągły trening powyższego w praktyce oraz autoanalizę działań życiowych czy biznesowych możesz zmaksymilizować swoją skuteczność. Możesz to poukładać i przećwiczyć bezpłatnie pod okiem praktyka i trenera procesowego, Alex Aleksandrowicz.

Już w sobotę, 3 lipca, o godzinie 17:00 odbędzie się już ostatnie, bezpłatne spotkanie klubu Work Smart Not Hard (których Gazeta Wrocławska jest Patronem) i na którym:

dowiesz się jakie 4 Nawyki pozwolą Ci na mądre, a nie ciężkie działanie?

zrozumiesz jak kreować swoją rzeczywistość ?

przekonasz się, że są pewne cechy charakteru które wyróżnią Ciebie z tłumu, tak jak Trzmiela -bohatera rozdziału książki Work Smart Not Hard/ Pracuj Mądrze a Nie Ciężko aut. Beatrice Bartlay.

Warto już dziś zarezerwować swoje miejsce.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://bit.ly/3AfRjYE

Osiągasz sukcesy? Doświadczyłaś/eś zderzenia z własnymi wymówkami czy słabościami i udało Ci się je zamienić na Twoją siłę? Tym bardziej bądź z Nami i podziel się doświadczeniem, jak tego dokonałaś/eś!

Spotkania klubu Work Smart Not Hard są skoncentrowane na rozwoju i budowaniu dobrych nawyków. Właśnie po to, aby pracować mądrze a nie ciężko. Spotkania Klubu są organizowane 1 x w miesiącu i trwają 1,5 godziny w cyklu 20 spotkań.

Oto program ramowy:

Meetings & Greetings 10 min.

Panel Tematyczny 50 min.

Networking 30 min.

Udział w spotkaniu Klubu jest bezpłatny.

Więcej informacji: [email protected] z dopiskiem Wrocław

Zapraszamy!