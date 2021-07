80. rocznica mordu Profesorów Lwowskich. Dziś obchody online z Wrocławia i Lwowa

W tym roku przypada 80. rocznica tragicznych wydarzeń, jakie rozegrały się we Lwowie w lipcu 1941 roku i stały się udziałem Profesorów Lwowskich i ich bliskich. Od wielu lat każdego roku na początku lipca zarówno we Wrocławiu, jak i we Lwowie oddawany jest hołd ofiarom tej brutalnej zbrodni. Z uwagi na bieżącą sytuację epidemiczną w obu krajach Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” (Centrum Historii Zajezdnia) oraz Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska” 2 lipca organizują wspólne lwowsko-wrocławskie obchody online.

Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" informuje, że w spotkaniu wezmą udział m.in. konsul generalna RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz, władze samorządowe Lwowa i Wrocławia, rektorzy uczelni lwowskich, a także wrocławskich i opolskich zrzeszonych w Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Gościem honorowym, z którym nastąpi łączenie online, będzie dr Jan Longchamps de Bérier – jedyny ocalały syn ostatniego polskiego rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, prof. Romana Longchamps de Bérier, świadek aresztowania ojca i trzech starszych braci. Towarzyszyć mu będzie córka Anna Żarnowiecka.