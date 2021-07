7 lipca powódź zaatakowała Dolny Śląsk. Tak było dzień po dniu

6 lipca– niedziela

Od dwóch dni ulewne deszcze zalewają Polskę. W województwach: katowickim, opolskim, wałbrzyskim, jeleniogórskim podnoszą się poziomy wód w rzekach. Przekroczone są stany alarmowe. W województwie opolskim ogłoszony zostaje alarm przeciwpowodziowy. Intensywnie pada w górach. Poziom wody w dolinie Nysy Kłodzkiej osiąga stan alarmowy.

7 lipca – poniedziałek

W nocy woda podchodzi do Kłodzka. Zatapia po drodze wszystkie wioski. Gazety donoszą o pierwszych ofiarach powodzi w Jeleniogórskiem i Wałbrzyskiem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o przekroczeniu stanów alarmowych Odry i Wisły. Część przejść granicznych z Czechami zostaje zablokowana. Wojewodowie z Polski południowej i wałbrzyski ogłaszają alarmy powodziowe. Już pierwsze dni powodzi pokują brak przygotowania służb do niesienia pomocy.

8 lipca – wtorek

Kłodzko jest w większości zalane i zniszczone. Ludzi i ich dobytek ratują tylko strażacy ze straży pożarnej i miejskiej. Pojawiają się szabrownicy. Zalane zostaje Bardo, woda zrywa most biegnącej przez miasto drodze do Kłodzka, wdziera się w coraz to nowe wioski i miasta. Rolnicy liczą straty, bo niemal wszystkie okoliczne pola są pod wodą. Poziom wody na Odrze w Trestnie koło Wrocławia gwałtownie wzrasta. Zwołane zostaje pierwsze posiedzenie komitetu przeciwpowodziowego przy Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. W Kotlinie Kłodzkiej trwa akcja ewakuacji setek ludzi i ich dobytku. Brakuje sprzętu, żywność nie wszędzie dociera. Z zalanymi wioskami nie ma komunikacji.