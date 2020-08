40 lat temu z Grabiszyńskiej nie wyjechały autobusy. Wybuchł strajk. Jak wtedy wyglądał Wrocław?

Bohaterem tamtych dni we Wrocławiu był Tomasz Surowiec, nieżyjący już kierowca MPK i opozycjonista. We wtorek 26 sierpnia 1980 roku najpierw odczytał kierowcom zgromadzonym w zajezdni na Grabiszyńskiej postulaty strajkowe, a następnie razem z bratem dwoma autobusami zatarasowali wyjazd z zajezdni. Przez wiele lat Tomasz Surowiec był w cieniu późniejszych głównych wydarzeń, ale tego poranka to on odegrał główną rolę.

Kolejne zakłady i fabryki przyłączały się do strajkujących. Dwa dni później - 28 sierpnia do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego należało już 50 zakładów. Strajk w naszym mieście zakończył się 1 września. W nocy z 31 sierpnia na 1 września z Gdańska przyjechała do Wrocławia delegacja, która przywiozła porozumienie podpisane przez Lecha Wałęsę.

Jak w sierpniu 1980 roku i na początku lat 80-tych wyglądał Wrocław? Zobaczcie na unikatowych, archiwalnych zdjęciach.