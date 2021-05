15 powodów, dla których życie we Wrocławiu nie jest przyjemne

W zeszłorocznym rankingu szeregującym miasta w Polsce pod względem jakości życia, jaki przygotowali eksperci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wrocław wylądował na siódmym miejscu.Za najlepsze do życia w naszym kraju uznano miasta: Sopot, Warszawę i Kraków. Siódme miejsce Wrocławia to, co prawda, niezły wynik, ale niestety nie trudno wskazać zjawiska, które mogą mocno zniechęcać do życia w stolicy Dolnego Śląska.Na kolejnych stronach pokazujemy 15 „plag" Wrocławia, czyli powodów, dla których życie w naszym mieście nie należy do przyjemnych. Zobaczcie.

Gazeta Wrocławska