15 lat Hali Ludowej na liście Unesco. Tak się zmieniała słynna wrocławska budowla [ZDJĘCIA]

To jeden z najbardziej rozpoznawalnych i najchętniej odwiedzanych obiektów we Wrocławiu. Wybudowana jako Jahrhunderthalle, w czasach komuny zmieniła nazwę na Hala Ludowa, a później - Hala Stulecia. Wrocławianie do dziś używają wymiennie obu polskich nazw.

Projekt Maxa Berga nazwano Jahrhunderthalle w 1913 roku na cześć setnej rocznicy zwycięstwa Prus w Wojnie Narodów. Halą Ludową ochrzczono ją zaś jeszcze przed Wystawą Ziem Odzyskanych, która odbyła się w 1948 roku. Nazwę sprzed wojny przywrócono z dwóch względów: bo była tą oryginalną, a człon „ludowa” kojarzył się z komunizmem.

Po zmianie nazwy, która nastąpiła tuż przed wpisaniem obiektu na listę Unesco, zdania wrocławian, co do słuszności tej decyzji, zostały podzielone. Nawyków mieszkańców miasta nie zmieniła nawet ustawa dekomunizacyjna z 2016 roku, szczególnie, że spółka zarządzająca obiektem nosi nazwę Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa.