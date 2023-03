100 najbogatszych ludzi w Polsce. W rankingu są też Dolnoślązacy, którzy mają na kontach miliardy [LISTA, NAZWISKA]

Czasopismo "Forbes" publikuje co roku ranking 100 najbogatszych Polaków. W 2022 roku znalazło się w nim ośmioro przedsiębiorców, którzy pochodzą z Dolnego Śląska lub zakładali w naszym regionie swoje…

Lista 10 najbogatszych ludzi w Polsce:

Czym zajmuje się 10 najbogatszych ludzi w Polsce?

Najbogatsi działają w rozmaitych branżach. Niektórzy pomnażają swój kapitał, inwestując na giełdzie, inni zajmują się produkcją w branży mleczarskiej. Najbardziej spektakularny wzrost (159,2%) w 2023 roku na liście odniósł Andrzej Grabowski , który wspólnie z Jerzym Boruckim stoją za stworzeniem Polmleku. Największy spadek z kolei zaliczył Zygmunt Solorz, właściciel stacji telewizyjnej Polsat, sieci komórkowej Plus oraz platformy satelitarnej Cyfrowy Polsat. Najbogatszy wśród Polaków od trzech lat jest Michał Sołowow , działający w branżach chemicznej, budowlanej, ceramicznej oraz fotowoltaicznej.

Kto najbogatszy wśród biznesmenów z Dolnego Śląska?

Wśród 100 najbogatszych znajdują się także właściciele firm i spółek z Dolnego Śląska. Przygotowaliśmy dla Was ich sylwetki wraz z sylwetkami dziesięciu najbardziej zamożnych w kraju. Niektóre nazwiska to spore zaskoczenie. Zobaczcie w galerii - możecie do niej przejść, klikając w przycisk poniżej.