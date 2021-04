100 maluchów w dwa miesiące urodziło się w zoo. Zobacz ich zdjęcia!

Nowi mieszkańcy pojawili się w niemal każdym zakątku wrocławskiego zoo. Wśród nich są niezwykle rzadkie i zagrożone dzikie gatunki. Najwięcej zwierząt przyszło na świat w Dziecińcu - urodziło się ich tam około 40, m.in. kozy karpackie, karłowate i burskie, owce świniarki, wrzosówki, Jakuba i kameruńskie. W Afrykarium można już oglądać zobaczyć pisklęta pingwina przylądkowego, kaczki srebrzanki hotentockiej, małego dikdika i szczupaki afrykańskie, a w pawilonie Madagaskaru - szerokostopki i rudawka madagaskarska.

Dużo nowych maluchów narodziło się także w terrarium. Warto wspomnieć chociażby o boa różanych, scynkach szmaragdowych, legwanikach błękitnych, helodermach meksykańskich czy płaskowcach ostropyskich. Oprócz tego, w trakcie wizyty w zoo koniecznie zwróćcie uwagę na młode oryksy szablorogie, żyrafę siatkowaną, sitatungi, watussi, muflony, mary patagońskie, lemury katta, walabie Benetta, takina złotego i łabędzie czarnoszyje.

Pracownicy zoo wspominają także o parze szpaków balijskich. Ptaki po raz przystąpiły do lęgów w zeszłym roku. Teraz odchowują kolejne pokolenie. Jednak, aby je zobaczyć trzeba poczekać do otwarcia Ptaszarni - ma to nastąpić jeszcze tej wiosny.