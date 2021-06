1 runda kwalifikacji Ligi Konferencji. Paide Linnameeskond - Śląsk Wrocław. WKS leci do Estonii [15.06.2021]

Losowanie I rundy kwalifikacji Ligi Konferencji UEFA [15.06.2021]. Estońska drużyna Paide Linnameeskond będzie rywalem Śląska Wrocław w I rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji UEFA. Pierwszy mecz rozegrany zostanie na wyjeździe, 8 lipca. Rewanż we Wrocławiu 15 lipca.

Losowanie 1. rundy kwal. Ligi Konferencji. WYNIKI. Z kim zagra Śląsk Wrocław [15.06.2021] Drużyna Paide Linnameeskond z Estonii będzie rywalem Śląska Wrocław w I rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji UEFA. To aktualny wicelider ekstraklasy Estonii. Wicemistrz kraju z poprzedniego sezonu. Najgroźniejszym piłkarzem jest Henri Anier, piłkarski obieżyświat, który grał już w Norwegii, Szkocji, w Niemczech, w Finlandii, w Szwecji, w Holandii, a nawet... w Korei Południowej. W tym sezonie strzelił już 10 goli (system wiosna-jesień).

Od 2017 roku trenerem drużyny jest 39-letni Vjatšeslav Zahovaiko, który ma za sobą 39 meczów w reprezentacji Estonii. Znany jest przede wszystkim z występów we Florze Tallinn, której zawodnikiem był przez 10 lat, ale przez ten czas kilkukrotnie był wypożyczany. Zahaczył m.in. o portugalską Leirię czy... Kuwejt. W sezonie 2015/16 grał w drużynie Paide, a potem został jej trenerem.

Paide to niewielkie miasteczko w centrum Estonii liczące niespełna 10 tys. mieszkańców. Nazywane jest "sercem Estonii". Pierwszy mecz 8 lipca na wyjeździe. Rewanż - 15 lipca we Wrocławiu. Jak - nieoficjalnie jeszcze - poinformowało Stowarzyszenie Wielki Śląsk, w pierwszych czterech rundach kwalifikacji Ligi Konferencji mecze mają być rozgrywane bez kibiców gości. To znaczy, że bilety dla wrocławskich fanów nie będę sprzedawane za pośrednictwem WKS-u. Jak twierdzi ŚLĄSKnet Paide Linnameeskond nie rozgrywa meczów w europejskich pucharach u siebie, bo ich stadion nie spełnia wymogów UEFA. WKS zagra zatem prawdopodobnie na malowniczym obiekcie w Parnawie, który położony jest nieopodal bałtyckiej plaży. To obiekt który może pomieścić ok. 3000 kibiców. Losowanie II rundy kwalifikacji już w środę, 16.06.

13.35. Nie losujemy każdej drużyny z osobna, a "numery", które są im przypisane w poszczególnych grupach. START!

13.33. Przedstawiciel UEFA omawia zasady losowanie. Zaprezentowany został także puchar, o który walczą kluby. Waży 11 kg. W losowaniu bierze 66 zespołów. 13.30. ZACZYNAMY! 13.28. Dobra informacja dla kibiców jest taka, że niezależnie od wyników losowanie, na wyjazd za Śląskiem nie będą potrzebne paszporty. Wystarczy dowód. Irlandia, Łotwa i Estonia są w Unii Europejskiej, a Irlandia Północna Strefę Schengen opuszcza 1 października. :) 13.20. A tak to wygląda od strony UEFA - Śląsk trafił do grupy piątej, gdzie - oprócz WKS-u - rozstawione są zespoły z Islandii, Wysp Owczych i Walii. Przypomnijmy, że ten podział ma m.in. zminimalizować groźbę dalekich podróży na tak wczesnym etapie rozgrywek. Group 5

Seeded:

1 FH Hafnarfjördur (ISL)

2 Śląsk Wrocław (POL)

3 KÍ Klaksvík (FRO)

4 Bala Town (WAL)

Unseeded:

5 RFS (LVA)

6 Paide Linnameeskond (EST)

7 Sligo Rovers (IRL)

8 Larne (NIR) 13.14. Aktualizujemy, bo losowanie zacznie się o godz. 13.30. Mamy więc jeszcze kwadrans. 12.52. Losowanie wkrótce się zacznie, a jeśli ktoś chce oglądać VIDEO na żywo, to można TUTAJ. 12.47. Jesteśmy z Wami na żywo. :) No to gdzie chcielibyście jechać za Śląskiem? Nasze typy to: Estonie - turystycznie, Irlandia Północna - sportowo. RFS Ryga to lider tamtejszej ekstraklasy. Wydaje się, że to najtrudniejszy rywal. Jak uważacie? DZIEŃ DOBRY! Po sześciu latach Śląsk Wrocław wraca do europejskich pucharów. Dziś ok. godz. 13 pozna rywala w I rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji UEFA. WKS będzie rozstawiony. Odświeżajcie naszą relację NA ŻYWO. Już wiadomo, że wrocławianie trafią na kogoś z czwórki: RFS Ryga (Łotwa)

Paide Linnameeskond (Estonia)

Sligo Rovers FC (Irlandia)

Larne FC (Irlandia Północna)

Wypoczęci i z szerokimi uśmiechami na twarzach wrócili z urlopów piłkarze Śląska Wrocław. W poniedziałek na stadionie przy ul. Oporowskiej sztab trenera Jacka Magiery zaordynował swoim podopiecznym lżejsze zajęcia wprowadzające. W najbliższych dniach drużyna przejdzie badania medyczne i testy wydolnościowe, które pozwolą odpowiednio dostosować obciążenia treningowe. Do 20 czerwca Trójkolorowi będą trenowali w stolicy Dolnego Śląska. Następnie udadzą się na 10-dniowy obóz przygotowawczy do Chorwacji, gdzie mają rozegrać pięć sparingów. O tym z kim się tam zmierzą klub poinformuje w najbliższych kilkudziesięciu godzinach, ale z naszych informacji wynika że będą to silne, niekiedy wręcz czołowe zespoły z lig bałkańskich.

Losowanie Ligi Konferencji NA ŻYWO. UEFA pomoże uniknąć dalekich wyjazdów w I rundzie?

Dzisiaj o godz. 13 czasu polskiego Śląsk Wrocław pozna rywala w I rundzie eliminacji Ligi Konferencji UEFA. Przepustkę do nowego, trzeciego w hierarchii (po Lidze Mistrzów i Lidze Europy) europejskiego pucharu dało WKS-owi zajęcie czwartego miejsca w poprzednim sezonie PKO Ekstraklasy. Śląsk będzie jedynym polskim klubem na tym etapie tych rozgrywek. W drugiej rundzie do rywalizacji włączą się Pogoń Szczecin (wicemistrz Polski) i Raków Częstochowa (zdobywca Fortuna Pucharu Polski). Oba te kluby nie będą mogły jednak liczyć na rozstawienie. To ma zagwarantowane Śląsk w I rundzie.

Mając na uwadze współczynnik punktowy i geografię UEFA w poniedziałek wieczorem zawęziła pulę rywali Śląska Wrocław do czterech. WKS może zatem trafić na: RFS Ryga (Łotwa)

Paide Linnameeskond (Estonia)

Sligo Rovers FC (Irlandia)

Larne FC (Irlandia Północna) Dwumecz zaplanowano na 8-15 lipca. Jeśli Śląsk awansuje do II rundy, to tak jak Pogoń i Raków nie będzie mógł liczyć na rozstawienie. Przeciwnika na tym etapie wszystkie trzy polskie kluby poznają w środę, kiedy to w szwajcarskim Noynie rozlosowane zostaną pary drugiej z czterech rund eliminacji. Losowanie zarówno I jak i II rundy będzie można oglądać za darmo na stronie internetowej www.uefa.com.

